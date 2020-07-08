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Стали известны сроки запуска Spotify в России 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Стали известны сроки запуска Spotify в России
Фото: Reuters
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России уже 15 июля. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.
В июне корпорация вновь приступила к переговорам после продолжительного перерыва в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Российское представительство Spotify появилось в 2014 году, но запуск сервиса множество раз откладывался. Россия станет 80-й страной по счету, где будут доступны услуги Spotify. Страна вошла в топ-20 стран с крупнейшим музыкальном рынком, поэтому представляет особую ценность для компании.
В декабре 2019-го Spotify опубликовал на своем сайте статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия. На первом месте оказался канадский рэпер Дрейк. На второй строчке — британский музыкант Эд Ширан, а на третьей — хип-хоп-исполнитель Post Malone.
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