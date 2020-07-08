Стали известны сроки запуска Spotify в России 

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России уже 15 июля. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

В июне корпорация вновь приступила к переговорам после продолжительного перерыва в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Российское представительство Spotify появилось в 2014 году, но запуск сервиса множество раз откладывался. Россия станет 80-й страной по счету, где будут доступны услуги Spotify. Страна вошла в топ-20 стран с крупнейшим музыкальном рынком, поэтому представляет особую ценность для компании.