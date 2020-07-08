«Разочарование»: участники бойкота встретились с Цукербергом 

Руководство Facebook, включая Марка Цукерберга , встретилось с организаторами бойкота социальной сети, который начался в июне текущего года. Правозащитники, требующие от корпорации ограничить распространение риторики ненависти на платформе, остались недовольны переговорами, назвав их «разочарованием». Ранее Цукерберг заявил сотрудникам, что не собирается менять политику компании, добавив, что все участники бойкота рано или поздно возобновят сотрудничество с Facebook.

Участники кампании #StopHateForProfit [рус. #НетНенавистиРадиВыгоды], призывающие к бойкоту Facebook из-за обилия фейков и ненависти в социальной сети, встретились с руководством корпорации, чтобы обсудить возникший кризис, сообщает The Verge. На онлайн-встрече присутствовали глава Facebook Марк Цукерберг, главный операционный директор Шерил Сэндберг , директор по развитию продукта Крис Кокс и другие топ-менеджеры. Со стороны бойкотирующих были представители правозащитных организаций Color of Change, «Свободная пресса», Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и Антидиффамационной лиги.

Несмотря на то, что оба лагеря были готовы к диалогу, правозащитники остались недовольны встречей, назвав ее «разочарованием».

«Встреча, на которой мы присутствовали, нас разочаровала. Мы надеялись на четкий ответ на наши требования, но мы его не получили», — заявил президент Color of Change Рашад Робинсон.

Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт согласился с коллегой, назвав переговоры «длинными с точки зрения времени, но бесполезными с точки зрения обещаний». Особенно Гринблатту не понравилось заявление Facebook о том, что социальная сеть удаляет примерно 89% ненавистнического контента, который публикуют пользователи.

«Компания Ford не может себе позволить сказать, что лишь 89% ее ремней безопасности являются рабочими», — провел параллель правозащитник.

По его словам, все, что услышали участники встречи, это слова о том, что Facebook «находится в начале пути, делает все возможное и почти достиг результата». «Этого недостаточно», — считает Гринблатт.

Сообщается, что накануне встречи с Цукербергом Рашад Робинсон рассказал Guardian, каковы требования правозащитников в отношении политики социальной сети. Оказалось, что у них есть список, состоящий из нескольких пунктов.

Одним из требований является введение в высшее руководство компании сотрудника, обладающего опытом в защите гражданских прав. Он должен будет оценивать продукты компании, а также ее политику на предмет возможной дискриминации, ущемления прав и предвзятости. Это необходимо, чтобы новые проекты Facebook не могли быть использованы для продвижения риторики ненависти.

Кроме того, они требуют возмещения трат для рекламодателей, чьи объявления демонстрировались рядом с контентом, который впоследствии был удален из-за нарушения правил социальной сети. Это вызвано тем, что зачастую реклама крупных брендов показывается рядом с публикациями, оправдывающими насилие или продвигающими экстремистские идеи.

Также правозащитники хотят, чтобы Facebook выявил и заблокировал группы, прославляющие превосходство белых, антисемитизм, теории заговора, а также отказ от прививок.

В июне правозащитные организации предложили крупнейшим брендам мира отказаться от размещения рекламы в Facebook в качестве протеста. Как заявили правозащитники, руководство Facebook позволяет «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе», включая «подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке».

В список компаний, присоединившихся к бойкоту, вошли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft Coca-Cola , Diageo, Honda, Starbucks Verizon , Unilever и многие другие.

При этом на внутренней встрече с сотрудниками Facebook Марк Цукерберг заявил, что намерен игнорировать бойкот.