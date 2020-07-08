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Роскосмос передаст военным тяжелую ракету «Ангара» в июле 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Роскосмос передаст военным ракету «Ангара» в июле
Фото: Газета.Ru
Ракета "Ангара-А5" уже в июле будет передана военным, передает ТАСС, ссылаясь на генерального директор Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
"В этом месяце Московский ракетный завод Центра им. М. В. Хруничева сдает летную машину военным, уже в ближайшее время, сейчас оформляются все документы", — сказал Рогозин, подчеркнув, что ракета уже готова.
По его словам, ракета отправится на космодром в Плесецке Архангельской области.
"Ангара" — экологически чистая ракета-носитель различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
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Наука и техника , Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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