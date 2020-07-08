Роскосмос передаст военным ракету «Ангара» в июле

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Дмитрия Рогозина. Ракета "Ангара-А5" уже в июле будет передана военным, передает ТАСС, ссылаясь на генерального директор Роскосмоса

"В этом месяце Московский ракетный завод Центра им. М. В. Хруничева сдает летную машину военным, уже в ближайшее время, сейчас оформляются все документы", — сказал Рогозин, подчеркнув, что ракета уже готова.

По его словам, ракета отправится на космодром в Плесецке Архангельской области.

"Ангара" — экологически чистая ракета-носитель различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".