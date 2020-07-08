Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский космонавт с МКС побывал на Crew Dragon 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 минуты назад
Российский космонавт побывал на ракете Илона Маска
Фото: commons.wikimedia.org
Находящийся на МКС российский космонавт Анатолий Иванишин посетил корабль Crew Dragon, сообщило НАСА.
Иванишин и трое американских астронавтов «оценили факторы комфорта» в «пристыкованном корабле», передает РИА «Новости».
Российский космонавт, а также астронавты Дуглас Херли, Роберт Бенкен и Кристофер Кэссиди продемонстрировали в течение часа удобство размещения четырех человек в корабле, а также поделились ощущениями со специалистами на Земле, сообщили в НАСА.
В мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МКС провела маневр уклонения от космического мусора МКС провела маневр уклонения от космического мусора Twitter удалил из программных кодов термины «хозяин», «раб» и «черный список» Twitter удалил из программных кодов термины «хозяин», «раб» и «черный список» Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить в России Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить в России
Наука и техника , Технологии , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Венесуэла сбила самолет США
Венесуэла сбила самолет США
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
На Украине заявили о вторжении России с востока
На Украине заявили о вторжении России с востока
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Катастрофы
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение