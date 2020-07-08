Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые назвали основную причину старения 

Свободная пресса 1 час назад
Ученые назвали основную причину старения
Фото: ТАСС
Ученые из Швейцарии определили ключевую причину старения. Они выяснили, какие клетки играют важную роль в патологическом процессе.
Как сообщает РЕН ТВ, в ходе исследований выяснилось, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению. Из-за этого процесса ускоряется развитие возрастных заболеваний и ослабление иммунитета, что приводит к старению.
При этом ученые уточняют, что ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Эти клетки помогают организму обеспечивать защиту против многоклеточных паразитов. Также лейкоциты эозинофилы способствуют развитию аллергии дыхательных органов.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Свободная пресса: последние новости
Американцы нашли замену российским ракетным двигателям РД-180 Американцы нашли замену российским ракетным двигателям РД-180 На МКС провели внеплановую коррекцию орбиты На МКС провели внеплановую коррекцию орбиты В WhatsАpp появится новая функция В WhatsАpp появится новая функция
Наука и техника , Наука , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во Франции утвердили новый состав правительства
Во Франции утвердили новый состав правительства
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Раскрыта причина опасного сближения пассажирских самолетов в небе над Россией
Раскрыта причина опасного сближения пассажирских самолетов в небе над Россией
80 природных пожаров потушили в РФ за сутки
80 природных пожаров потушили в РФ за сутки
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
01:49
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
Происшествия
Власти простят штрафы россиянам
00:19
Власти простят штрафы россиянам
Общество
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение