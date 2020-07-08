Ученые назвали основную причину старения 

Ученые из Швейцарии определили ключевую причину старения. Они выяснили, какие клетки играют важную роль в патологическом процессе.

Как сообщает РЕН ТВ, в ходе исследований выяснилось, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению. Из-за этого процесса ускоряется развитие возрастных заболеваний и ослабление иммунитета, что приводит к старению.

При этом ученые уточняют, что ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Эти клетки помогают организму обеспечивать защиту против многоклеточных паразитов. Также лейкоциты эозинофилы способствуют развитию аллергии дыхательных органов.