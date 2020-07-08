«Мы могли не дать Маску забрать рынок пусковых услуг»

Россия могла бы сохранить за собой прежнюю долю на рынке запусков тяжелых ракет-носителей и не отдать ее Илону Маску, если бы в 2014 году снизила стоимость на коммерческие запуски "Протонов-М", рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор (2005-2012 годы) и генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева (производитель ракеты "Ангара" и "Протон") Владимир Нестеров.
"Когда в отношении России начали вводить санкции, которые не распространялись на коммерческие запуски, нужно было внимательнее отнестись как к маркетингу, так и к финансовой политике. Мы могли совершенно спокойно этот рынок сохранить. Илон Маск предложил свои пусковые услуги за 60 миллионов долларов, и мы могли бы выйти на эту цену с большей надежностью запуска. Ведь в 2014 году курс доллара вырос в два раза. Мы совершенно спокойно могли резко снизить цены и не дать Илону Маску забрать весь рынок", — сказал Нестеров.
Он напомнил, что ранее ракеты "Протон" по коммерческим заказам стартовали до восьми раз в год. В 2020 году единственный старт этой ракеты будет с российскими спутниками. Последний на сегодняшний день чисто коммерческий запуск "Протона" состоялся в октябре 2019 года.
С начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На ракеты "Протон-М" и "Союз", а также другие российские носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. В 2012 году произошло первое снижение количества запусков, а после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала "отъедать" американская SpaceX.