«Мы могли не дать Маску забрать рынок пусковых услуг»

"Когда в отношении России начали вводить санкции, которые не распространялись на коммерческие запуски, нужно было внимательнее отнестись как к маркетингу, так и к финансовой политике. Мы могли совершенно спокойно этот рынок сохранить. Илон Маск предложил свои пусковые услуги за 60 миллионов долларов, и мы могли бы выйти на эту цену с большей надежностью запуска. Ведь в 2014 году курс доллара вырос в два раза. Мы совершенно спокойно могли резко снизить цены и не дать Илону Маску забрать весь рынок", — сказал Нестеров.

Он напомнил, что ранее ракеты "Протон" по коммерческим заказам стартовали до восьми раз в год. В 2020 году единственный старт этой ракеты будет с российскими спутниками. Последний на сегодняшний день чисто коммерческий запуск "Протона" состоялся в октябре 2019 года.