«Ангару» сравнили с ракетой Илона Маска

"Это лучший в мире комплекс. Я говорю как человек, который 48 лет занимается ракетами, который знает все про китайцев, индийцев, японцев, израильтян, иранцев, европейцев и американцев, я говорю, что "Ангара" — лучший в мире ракетно-космический комплекс. У него есть лишь только один крупный недостаток, по которому нас в своей ракете превзошел Маск, — возвращаемая первая ступень", — сказал Нестеров.

По словам Нестерова, в свое время он обращался к руководству "Роскосмоса" с идеей начать тестирование возвращаемых ракетных блоков, но в связи со сменой руководства Федерального космического агентства и последующим своим уходом из Центра Хруничева идея не получила развития.

В то же время по другим параметрам, отметил Нестеров, "Ангара" превосходит Falcon 9. "Двигатель первой ступени "Ангары" — РД-191. Это уникальный по своим характеристикам двигатель. Никто в мире никогда не делал и еще лет десять такого не сделает. РД-0124 на второй ступени. У него удельный импульс 359 единиц. Ни одному конструктору в мире, даже Илону Маску, такая цифра даже не снилась. Новейший и совершенно уникальнейший двигатель. Конструктивное совершенство "Ангары" чуть-чуть хуже, чем у Маска, но лучше, чем у всех остальных ракет. Система управления совершенно новая. Головной обтекатель, сделанный из композитов. Такой же использует Илон Маск и больше никто в мире. И то он его сделал позже нас на пять лет. Уникальный стартовый комплекс, который позволяет запускать с одной точки три ракеты — легкую "Ангару-1.2", среднюю "Ангару-А3" и тяжелую "Ангару-А5", — рассказал Нестеров.

Девятого июля исполняется шесть лет с первого пуска легкой ракеты "Ангара". А через полгода после этого состоялся первый старт тяжелой ракеты "Ангара-А5". Очередной старт тяжелого носителя планируется на осень 2020 года.