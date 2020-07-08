Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе 

РИА Новости и ещё 2 17 минут назад
Назван способ спастись от радиации на Луне и Марсе
Фото: NASA TV / AP
Человек сможет защититься от радиации на Луне и Марсе, построив жилые помещения на глубине около метра, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Для защиты на Луне и Марсе от галактических космических лучей человеку надо забуриваться на глубину больше 70 сантиметров. Если глубина будет меньше, то доза радиации наоборот будет больше", — сказал он.
"То есть надо заглубляться с умом, примерно на метр. Или использовать какие-то пещеры или кратеры на Луне", — добавил ученый.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Наука и техника , Наука , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Огромная летучая мышь напугала людей
Огромная летучая мышь напугала людей
Раскрыты доходы умершего художника Заграевского
Раскрыты доходы умершего художника Заграевского
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Видео
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение