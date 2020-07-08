Назван способ спастись от радиации на Луне и Марсе

Человек сможет защититься от радиации на Луне и Марсе, построив жилые помещения на глубине около метра, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Для защиты на Луне и Марсе от галактических космических лучей человеку надо забуриваться на глубину больше 70 сантиметров. Если глубина будет меньше, то доза радиации наоборот будет больше", — сказал он.
"То есть надо заглубляться с умом, примерно на метр. Или использовать какие-то пещеры или кратеры на Луне", — добавил ученый.