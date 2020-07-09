InSight снова попал в неприятности на Марсе 

После того, как в начале июня аппарат InSight смог закопать в землю Марса специальный зонт, NASA было уверено, что все трудности уже позади. Однако «крот», который должен был достичь минимальной глубины в три метра, снова столкнулся с неприятностями.

В течение долгих 17 месяцев NASA пыталось зарыть «крота» в марсианскую почву. Процесс шел медленно и мучительно, так как состав марсианского грунта оказался совсем не таким, как ожидали ученые. Ничего не оставалось делать, как только импровизировать и «подпинывать» зонд специальной роботизированной рукой.

И вот, когда «крот» оказался под землей, ученые надеялись, что все трудности позади и зонд сможет спокойно опуститься на минимальную глубину в три метра. Однако 20 июня ученые получили снимки, на которых видно, что во время бурения в совок попадают кусочки почвы, а это может свидетельствовать о том, что «крот» просто подпрыгивает на месте, стуча по дну совка.

Углубляться дальше может оказаться очень трудно. Судя по июньским снимкам трос «крота» качается из стороны в сторону. Ученые предполагают, что почва не обеспечивает достаточного трения для погружения. Именно это могло заставить «крота» отскочить и подпрыгнуть. На данный момент команда пытается придумать, как обеспечить трение, чтобы зонд мог погрузиться хотя бы на минимальную глубину.

Главной целью миссии InSight является изучение внутреннего строения и состава Марса. Для изучения теплового потока под поверхностью Красной планеты ученые надеялись пробурить скважину в пять метров, однако пока что достичь нужной глубины не получается.