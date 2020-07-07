Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные искусственно воспроизвели взрыв сверхновой 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные искусственно воспроизвели взрыв сверхновой
Фото: pixabay.com
Астрофизики из Политехнической школы Парижа совместно с британскими коллегами из Оксфордского университета искусственно воссоздали в лабораторных условиях взрыв сверхновой.
Благодаря этому эксперименту им удалось выяснить, что остатки сверхновых имеют осесимметричные или бочкообразные энергии. Эти данные опровергают предположения о том, что они всегда имеют сферическую форму после взрыва. Однако полностью объяснить свои наблюдения учёные не смогли, пишет РИА Новости.
Для того чтобы воссоздать взрыв исследователи использовали мощные импульсные лазеры из лаборатории интенсивных лазеров (LULI) Политехнической школы Парижа. Они планируют продолжить свои наблюдения остатков сверхновых для определения силы и направления магнитных полей во Вселенной.
NEWS.ru писал ранее, что самарским учёным удалось повысить эффективность промышленных лазеров. Для этого они создали алмазные оптические элементы, фокусирующие излучение технологических СО2-лазеров.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
News.ru: последние новости
Американская ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за отказа ступени Американская ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за отказа ступени Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс» Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс»
Комментарии
Наука и техника , Наука , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейские США порадовались убийству чернокожего
Полицейские США порадовались убийству чернокожего
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
4 станции «красной» линии метро закрыли в Москве
4 станции «красной» линии метро закрыли в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о дележке в семье Захарова
Адвокат Ефремова рассказал о дележке в семье Захарова
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение