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Сибирь побила два климатических рекорда в июне 

Популярная механика 48 минут назад
Сибирь побила два климатических рекорда в июне
Фото: Популярная механика
Сибирь побила сразу же два климатических рекорда в прошлом месяце. Регион столкнулся с исключительно высокими температурами, а также эксперты отметили, что выбросы углекислого газа в атмосферу оказались самыми высокими за последние 18 лет.
Средняя температура в Сибири была на 10°C выше нормы для июня, согласно данным Службы изменения климата «Коперник» (C3S). Служба также зафиксировала интенсивные пожары за Полярным кругом, которые превысили рекордные уровни, наблюдавшиеся в регионе в июне 2019 года. Таким образом, за первый летний месяц в Сибири было выброшено 59 мегатонн углекислого газа. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, он составлял 53 мегатонны.
Прошлый месяц был самым жарким не только для Сибири. В среднем, во всем мире температура июня была на 0.53°C выше среднего показателя с 1981 по 2010 год. По словам экспертов C3S, температура в Сибири была исключительно теплой.
Однако средние температуры, которые были на 10°C выше нормы, наблюдались не по всей территории Сибири. В некоторых местах региона они были только на 5°C выше обычного и более чем на 1°C выше 2018 и 2019 годов — двух предыдущих самых теплых июней.
Директор C3S Карло Буонтемпо сказал: «Поиск того, что вызвало эти рекордные температуры, не простая задача, поскольку существует много факторов, взаимодействующих друг с другом. Сибирь и Северный Полярный круг в целом имеют большие колебания из года в год и раньше испытывали другие относительно теплые июни. Что вызывает беспокойство, так это то, что Арктика нагревается быстрее, чем остальной мир».
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Наука и техника , Погода
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