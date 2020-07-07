В «Роскосмосе» заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне 

МОСКВА , 7 июл — РИА Новости. У советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова , подозреваемого в госизмене, не было допуска к секретным данным. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Сафронова задержали сегодня утром. По информации ФСБ, он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России . При этом в «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Советнику предъявили обвинение по 275-й статье «Госизмена», наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Следствие попросило суд арестовать Сафронова.

Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом «Коммерсанта», затем стал спецкором газеты «Ведомости», специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце этого мая.

Как сообщил РИА Новости руководитель «Коммерсанта» Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, и отметил, что в самом издании не проходят какие-либо проверки.

Экс-главред «Коммерсанта» Сергей Яковлев , в свою очередь, заявил, что «не готов отвечать на вопрос», были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну. По словам Яковлева, он не может поверить, что Сафронов виновен в госизмене.

"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", — говорится в заявлении издательского дома.

Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету «Коммерсант» пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП «Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Заявление вернули составителю (причина не указана).