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В «Роскосмосе» заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
В «Роскосмосе» заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. У советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, не было допуска к секретным данным. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Сафронова задержали сегодня утром. По информации ФСБ, он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. При этом в «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
Советнику предъявили обвинение по 275-й статье «Госизмена», наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Следствие попросило суд арестовать Сафронова.
Адвокат Олег Елисеев прибыл в управление ФСБ, но пока не может связаться с задержанным, рассказал РИА Новости коллега Елисеева Сергей Бадамшин.
Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом «Коммерсанта», затем стал спецкором газеты «Ведомости», специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце этого мая.
Как сообщил РИА Новости руководитель «Коммерсанта» Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, и отметил, что в самом издании не проходят какие-либо проверки.
Экс-главред «Коммерсанта» Сергей Яковлев, в свою очередь, заявил, что «не готов отвечать на вопрос», были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну. По словам Яковлева, он не может поверить, что Сафронов виновен в госизмене.
"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", — говорится в заявлении издательского дома.
Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету «Коммерсант» пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП «Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну». Заявление вернули составителю (причина не указана).
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Комментарии
Наука и техника , Происшествия , Дмитрий Рогозин , Иван Сафронов , Сергей Бадамшин , Олег Елисеев , Сергей Яковлев , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Ведомости , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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