Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Windows исчезнет панель управления 

Lenta.ru 1 час назад
В Windows исчезнет панель управления
Фото: Windows Latest
Microsoft планирует избавится от одного из старейших элементов Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела «Панель управления» были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение «Настройки». Перенаправление связывают с обновлением интерфейса операционной системы и упразднением дублирующих элементов.
По данным издания, несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении «Настройки» нет пункта «Дополнительные параметры питания». По поиску данной конфигурации Windows перенаправляет пользователя в классическую панель управления. Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года.
Системное приложение «Настройки» появилось в 2012 году в Windows 8. Microsoft решила не упразднять раздел «Панель управления», оставив его для продвинутых пользователей ОС. Панель управления как самостоятельный элемент системы впервые стала доступна в 1987 году с выходом Windows 2.0.
В начале июля Microsoft представила обновленный дизайн Windows. Основные элементы интерфейса операционной системы получили единый дизайн с одинаковой подложкой, изменились пиктограммы приложений, появилась возможность быстрого переключения между вкладками браузера. Также в новой версии ОС исчезли «живые» иконки и яркие анимации, появляющиеся при наведении курсора.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Последние новости
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Курьеры Delivery Club в Москве устроили забастовку Курьеры Delivery Club в Москве устроили забастовку В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса
Комментарии
Наука и техника , Интернет , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение