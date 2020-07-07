Древнее оружие возрастом тысяча лет нашли на Кубани

Оружие древних воинов было найдено во время строительства трассы М-4 «Дон» после того, как рабочие обратились к археологам.

В данный момент археологи изучают два больших кургана, принадлежащих Новотитаровской группе, которые расположены в Динском районе, недалеко от сел Осечка и Примаки. Высота одного из курганов достигает более шести метров. Соседний с ним курган не так высок, но его длина составляет 60 метров.

Ученые заявили о находке ценных артефактов, которые датируются эпохой ранней бронзы — это третье тысячелетие до нашей эры. В частности, была обнаружена праща — каменный шар, предназначенный для метания. Запускался он с помощью ремня или веревки, на одном из концов которых делалась петля. В нее и вкладывался шар. Затем веревку раскручивали над головой и запускали булыжник во врага. К слову, праща считается «библейским» орудием, которым будущий царь Иудеи и Израиля Давид убил Голиафа.

Также в кургане были найдены и другие предметы: персты и псалии, которые использовались в лошадиной упряжи.

Мы уже писали о том, что в июне археологи нашли в высоком кургане ритуальное погребение: возможно, это захоронение вождя племени, на что указывали положенные с ним в могилу бронзовый нож и две серебряные височные подвески, а также каменный жезл.

Раскопки продлятся до осени этого года, и за оставшиеся почти два месяца археологи могут найти еще немало интересных вещей.