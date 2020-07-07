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Серебристые облака насторожили ученых 

Популярная механика 21 минуту назад
Серебристые облака насторожили ученых
Фото: NASA
Летом в ночном небе можно заметить нечто по‑настоящему волшебное, а именно серебристые облака или мезосферные облака. Свое название это редкое явление получило из-за эффекта мерцания в сумеречном небе. Однако, несмотря на свою красоту, эти облака могут быть тревожным звоночком.
Серебристые облака формируются в мезосфере — разреженной верхней атмосфере с небольшим количеством влаги и низкими температурами на средней высоте 82 километра. Природа этого явления до конца не изучена, однако ученые предполагают, что облака формируются за счет скудного водяного пара, который замерзает, создавая кристаллы. Поскольку мезосфера наиболее холодна летом, такие облака наблюдаются именно в этот сезон.
Причина, по которой это явление не очень хорошо изучено, кроется в том, что история этих облаков относительна молодая. Впервые о них сообщается в 1885 году, и сразу же ученые заговорили о том, что они могли появиться из-за климатических изменений.
Сейчас специалисты снова рассматривают эту возможную причину, так как в течение многих лет эти облака встречались в основном только в полярных районах. Но в последнее время они простилаются гораздо дальше, и выглядят гораздо ярче. Так 21 июня жители Великобритании наблюдали это красивое явление, хотя это достаточно необычно для этих мест.
Большая часть влаги, необходимой для образования облаков, поступает из метана — парникового газа, — который производит водяной пар, когда он разрушается в верхних слоях атмосферы. И по мере того, как загрязнение метаном увеличивалось, серебристые облака становились все более яркими, а главное заметными в новых местах.
Серебристые облака изучаются учеными, как с Земли, так и из космоса, так как они находятся достаточно высоко. Однако, чтобы понять истинную причину явления специалистам еще предстоит долгая работа.
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Наука и техника , Наука
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