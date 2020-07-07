Потепление климата может высвободить сибирскую язву 

Угрозу представляют скотомогильники с заражёнными животными и древние бактерии в вечной мерзлоте.

Глобальное потепление на Земле представляет угрозу для человечества из-за оттаивания вечной мерзлоты. Этот процесс опасен не только с точки зрения возможного разрушения зданий и строений, построенных в таких природно-климатических условиях, но и с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Проблема риска оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше. Многие бактерии высвобождаются с деградацией мерзлоты. Профессор Московского университета Анатолий Брушков много лет публикует в российской и якутской прессе о древних бактериях из якутской мерзлоты.

Какие проблемы есть и могут быть с инфраструктурой, хорошо изучено американскими профессорами, нашими соотечественниками Николаем Шикломановым и Даниилом Стрелецким, их результаты опубликованы в научных журналах. Потеря несущей способности свай в северных городах является предметом их исследования. Хотя Россия является самой мерзлотной страной в мире и наши проблемы с вечной мерзлотой из-за потепления очевидны, наши экономисты ещё не поверили в последствия потепления", — приводит РИА Новости слова заместителя директора по науке института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, ведущего научного сотрудника международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии — BEST института естественных наук СВФУ Александра Федорова.

Напомним, в июне в Верхоянске, который известен как один из Полюсов холода, воздух прогрелся до +38 градусов Цельсия, что стало аномальной жарой и абсолютным температурным рекордом за всю историю метеорологических наблюдений в Арктике.