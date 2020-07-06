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Xiaomi представила удешевленный фитнес-браслет Mi Band 4C 

Ferra.ru и ещё 2 6 часов назад
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 4C
Фото: Ferra.ru
Сегодня, спустя несколько недель после анонса совершенно нового фитнес-браслета Mi Band 5, Xiaomi представила другую новинку — удешевленный Mi Band 4C, который, по своей сути, является лишь переименованным Redmi Band.
По крайней мере именно это следует из того, что устройство не имеет совершенно никаких отличий с ранее представленным браслетом Redmi. При этом, что интересно, Xiaomi представила новинку лишь в Малайзии, как будто бы понимая, что на более глобальном рынке носимому гаджету ловить-то и нечего. Стоит, к слову, Mi Band 4C и это вызывает отдельные вопросы.
Xiaomi
Если говорить о «внутренностях» нового фитнес-браслета, то они известны уже давно — устройство получило 1,08-дюймовый экран, время автономной работы до двух недель, пульсометр, а также встроенный USB-штекер для зарядки.
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