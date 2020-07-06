Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол

На дальневосточной верфи "Звезда" началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер", сообщило ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот, входит в госкорпорацию " Росатом ).

"Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края", — уточнили в компании.

Контракт на создание атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 Росатомфлот и судостроительный комплекс "Звезда" подписали в этом апреле. Согласно нему, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.

Госкорпорацией "Росатом" поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия "Россия", — рассказал генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Атомный ледокол построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Основные характеристики "Лидера": мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — четыре метра; водоизмещение при осадке по кильватерной линии — почти 70 тысяч тонн.

Судно оснастят ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинная установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.