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Судоверфь «Звезда» назовет новый танкер именем Назарбаева 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В чеcть Назарбаева назвали танкер
Фото: РИА Новости
Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству нового танкера типа "Афрамакс", который будет назван в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает "Роснефть".
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan (Свет отечества), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
"На судостроительном комплексе "Звезда" состоялась закладка танкера типа "Афрамакс". Судно названо в честь первого президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", — говорится в сообщении "Роснефти".
В торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Как отмечает компания, всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "Афрамакс". На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания. Танкеры "Афрамакс" дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.
Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".
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Наука и техника , Нурсултан Назарбаев , Олег Кожемяко , ДЦСС , Роснефть
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