Самую длинную пещеру обнаружили в Подмосковье 

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Как отметил член Чешского спелеологического общества Дмитрий Альбов, открытие может значительно помочь в изучении карста региона.

В подмосковном Домодедове нашли карстовую пещеру длиной 151 метр. Она стала самой длинной такой пещерой в области.

Карстовые пещеры — это полости, которые возникают под поверхностью земли из-за размыва водой пород. В них образуются сталагмиты и сталактиты.

Как отметил член Чешского спелеологического общества Дмитрий Альбов, открытие может значительно помочь в изучении карста региона, который в любой момент может проявиться в самых неожиданных местах, что представляет из себя проблему при строительстве.