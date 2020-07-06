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Самую длинную пещеру обнаружили в Подмосковье 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Самую длинную пещеру обнаружили в Подмосковье
Фото: Дмитрий Альбов, Вконтакте
Как отметил член Чешского спелеологического общества Дмитрий Альбов, открытие может значительно помочь в изучении карста региона.
В подмосковном Домодедове нашли карстовую пещеру длиной 151 метр. Она стала самой длинной такой пещерой в области.
Карстовые пещеры — это полости, которые возникают под поверхностью земли из-за размыва водой пород. В них образуются сталагмиты и сталактиты.
Как отметил член Чешского спелеологического общества Дмитрий Альбов, открытие может значительно помочь в изучении карста региона, который в любой момент может проявиться в самых неожиданных местах, что представляет из себя проблему при строительстве.
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Наука и техника , Московская область
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