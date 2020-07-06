Можно ли обмануть систему распознавания лиц?

Методы противодействия системе распознавания лиц есть — начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков вплоть до самых современных решений. Однако не факт, что современные технологии, которые постоянно совершенствуются, удастся обмануть, рассказал "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и доступ к приватной информации изучаемого человека. С одной стороны, она эффективно выявляет преступников и нарушителей карантина, с другой — может использоваться, в том числе, с целью мошенничества. Исходя из этих тезисов, на фоне протестов в Гонконге началась активная разработка систем, девайсов и механизмов, способных запутать алгоритмы по распознаванию лиц, рассказал он.