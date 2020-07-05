Ученые объяснили, почему люди боятся щекотки 

Эксперты объяснили механизм щекотки с научной точки зрения, а также ответили на самые интересные вопросы по данной теме. Известно, что многие люди боятся щетки. Существует несколько версий, почему так происходит. Согласно одной из них, таким образом проявляется защитный механизм тела или другими словами — безусловный рефлекс. Его суть заключается в том, что щекотка позволяет обнаружить насекомых на теле. Помимо этого, есть версия, по которой щекотка возникла в ходе развития центральной нервной системы человека.

Кроме того, ученые выяснили, что во время щекотки в человеческом мозге реагирует сразу два участка: отвечающий за приятные ощущения и пробуждающий рефлекторную защитную функцию. Поэтому некоторые смеются во время щекотки, хотя иногда она вызывает дискомфорт и даже сильные боли.

Считается, что чувствительность к щекотке есть даже у новорожденных. Однако реагировать на нее малыши начинают только ближе к шести месяцам. Причина в том, что человеческий мозг в начале жизни еще не связывает ощущение щекотки с воздействием из окружающего мира. Это проявляется позднее в процессе социализации. Отмечается, что со временем чувствительность к щекотке заметно снижается.

Кроме людей щекотку также чувствуют человекообразные обезьяны. Тем не менее реакция у них слегка отличается, но она имеет общие черты со смехом. Из других зверей щекотку любят лабораторные крысы, которые даже готовы выполнять специальные задания для того, чтобы их лишний раз пощекотали.

Также ученые выяснили, что психически здоровый человек не может сам себя пощекотать из-за мозжечка головного мозга, который точно определяет положение конечностей. Если кто-нибудь попробует себя пощекотать, то обычно мозжечок никак не отреагирует, поскольку собственные руки не представляют реальную угрозу. Однако сделать это могут люди, больные шизофренией или с существенным повреждением мозжечка, сообщает издание «Популярная механика».