Обнаружена новая опасная мутация коронавируса 

США открыли мутацию белкового шипа коронавируса, которая делает его в девять раз заразнее. Тревожной информацией поделилась международная группа исследователей во главе с учеными национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США). Об этом сообщает Newsweek.

Исследователи выявили новую мутацию вируса SARS-CoV-2, которая намного заразнее предыдущих.

Ей дали название G614. Учёные считают, что теперь она является доминирующей формой. В ходе исследования выяснилось, что мутация является более заразной, но болезнь протекает не тяжелее, чем в других случаях.

По данным учёных, изменение затронуло белковый шип вируса SARS-CoV-2, с помощью которого он попадает в клетки человека. Пока неизвестно, как мутация скажется на эффективности вакцин, принцип действия которых основан на взаимосвязи с белковым шипом. Эксперты сообщили Newsweek, что важно следить за такими изменениями.

«Скорость, с которой вариант G614 стал доминирующей формой во всем мире, заставляет соблюдать постоянную бдительность», — резюмировали исследователи.