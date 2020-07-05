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Обнаружена новая опасная мутация коронавируса 

Майк Габриелян 16 минут назад
Обнаружена новая опасная мутация коронавируса
Фото: depositphotos.com
В США открыли мутацию белкового шипа коронавируса, которая делает его в девять раз заразнее. Тревожной информацией поделилась международная группа исследователей во главе с учеными национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США). Об этом сообщает Newsweek.
Исследователи выявили новую мутацию вируса SARS-CoV-2, которая намного заразнее предыдущих.
Ей дали название G614. Учёные считают, что теперь она является доминирующей формой. В ходе исследования выяснилось, что мутация является более заразной, но болезнь протекает не тяжелее, чем в других случаях.
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По данным учёных, изменение затронуло белковый шип вируса SARS-CoV-2, с помощью которого он попадает в клетки человека. Пока неизвестно, как мутация скажется на эффективности вакцин, принцип действия которых основан на взаимосвязи с белковым шипом. Эксперты сообщили Newsweek, что важно следить за такими изменениями.
«Скорость, с которой вариант G614 стал доминирующей формой во всем мире, заставляет соблюдать постоянную бдительность», — резюмировали исследователи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у семикратного чемпиона NASCAR диагностировали коронавирус.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Newsweek , США
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