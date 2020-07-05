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Создан метод «написания» слов с помощью воображения 

Ferra.ru и ещё 1 24 минуты назад
Создан метод «написания» слов с помощью воображения
Фото: Ferra.ru
Для этого используется специальный нейроинтерфейс.
А точнее внутрикортикальный интерфейс «мозг-компьютер». Он может декодировать воображаемые буквы из нейронной активности в моторной коре, пишет «Популярная механика», ссылаясь на исследование. Программа, основанная на нейросетях, переводит сигналы в текст.
Учёные уже испытали систему на человеке с парализованной рукой. Он воображал текст, а тот появлялся на экране со скоростью 90 знаков в минуту. Точность распознавания составила 99%. Такая скорость, по словам исследователей, сопоставима со средней скоростью набора букв с помощью клавиатуры.
Разработка будет полезна для людей, которые не могут управлять своими руками, парализованы и даже неспособны говорить.
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