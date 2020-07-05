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Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года
Фото: РИА Новости
Аппарат "Луна-25", который должен отправиться на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина.
"Изготовление и испытание летного космического аппарата "Луна 25" планируется завершить летом 2021 года", — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также пояснили, что начало испытаний собранного аппарата запланировано на первый квартал 2021 года. Сейчас опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий, добавили в НПО им. Лавочкина.
В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной — 30 октября.
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Наука и техника , Роскосмос , НПО им. С.А. Лавочкина
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