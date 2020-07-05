Ракета Electron не смогла доставить в космос спутники 

Очередной запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с семью спутниками на борту завершился неудачей. Ракета успешно стартовала с полуострова Махия в Новой Зеландии , но во время работы двигателя второй ступени случилась авария.

Об этом сообщается на сайте компании. Подробности не приводятся, известно, что ракета и спутники потеряны, стартовый комплекс не пострадал.

Мне невероятно жаль, что мы сегодня не смогли вывести на орбиту спутники наших клиентов. Будьте уверены, мы выясним, в чём была проблема, исправим её и снова вернёмся на пусковую площадку, — отметил глава Rocket Lab Питер Бек.

За последних 11 успешных запусков Rocket Lab вывела на орбиту 53 космических аппарата.