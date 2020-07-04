Вагнер снял с МКС ярчайшую за семь лет комету

Космонавт Иван Вагнер, который находится на МКС, сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE). Изображение он выложил на своей странице в Twitter.

"На фото запечатлена самая яркая за последние 7 лет комета C/2020 F3 (NEOWISE)", — написал Вагнер, отметив, что на фото также присутствуют серебристые (мезосферные) облака.

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).



Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l— Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

На следующем витке МКС вокруг Земли космонавт сфотографировал комету еще ближе.

"Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции", — отметил он.

В ближайшие дни комету C/2020 F3 (NEOWISE) будет видно с Земли в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом около созвездия Возничего. Она была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.