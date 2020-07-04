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Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
Вагнер снял с МКС ярчайшую за семь лет комету
Фото: РИА Новости
Космонавт Иван Вагнер, который находится на МКС, сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE). Изображение он выложил на своей странице в Twitter.
"На фото запечатлена самая яркая за последние 7 лет комета C/2020 F3 (NEOWISE)", — написал Вагнер, отметив, что на фото также присутствуют серебристые (мезосферные) облака.
На следующем витке МКС вокруг Земли космонавт сфотографировал комету еще ближе.
"Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции", — отметил он.
В ближайшие дни комету C/2020 F3 (NEOWISE) будет видно с Земли в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом около созвездия Возничего. Она была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.
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Наука и техника , Технологии
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