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В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере 

News.ru 1 час назад
Астроном-любитель обнаружил новый шторм на Юпитере
Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм. Через два дня космическая станция «Юнона» совершила пролёт вблизи объекта и запечатлела обнаруженное астрономом-любителем пятно.
Похожее пятно было зафиксировано «Юноной» в феврале 2018 года. В целом подобные явления характеры для Юпитера в этой широте. Ожидается, что в конце июля «Юнона» снова пролетит недалеко от пятна Клайда — это позволит оценить динамику развития шторма.
Случаи, когда астрономы-любители помогают зафиксировать события, не попавшие в объективы обсерваторий, действительно нередки. Так, в августе 2019 года крупный астероид столкнулся с Юпитером — тогда вспышку случайно снял на видео астроном-любитель Итан Чэппел из Техаса, пишет N+1.
Главная цель зонда «Юнона» — исследование атмосферы и магнитосферы Юпитера, а также сбор информации о внутренней структуре газового гиганта. Старт автоматической межпланетной станции состоялся в августе 2011 года. «Юнона» добралась до Юпитера лишь к середине 2016 года. Первоначально аппарат должен был проработать до 2018 года, однако впоследствии миссию было решено продлить до 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало видеозапись пролёта орбитального аппарата «Марс-Экспресс» над кратером Королёва на Марсе. Объект представляет собой «заснеженное озеро» протяжённостью 82 км, он расположен в окрестностях Северного полярного круга планеты.
По мнению учёных, кратер Королёва возник около 4 млрд лет назад в результате падения тела меньшего размера. В те времена на Марсе всё ещё присутствовала вода. На сегодняшний день ударный кратер плотно заполнен льдом, толщина которого в наиболее холодные периоды достигает двух километров.
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Наука и техника , Европейское космическое агентство , ЮАР
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