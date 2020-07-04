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В США получили замену российским ракетным двигателям РД-180 

РИА Новости 2 часа назад
В США получили замену российским двигателям РД-180
Фото: © AP Photo / Maxim Marmur
Компания United Launch Alliance (ULA) получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. Об этом представители ULA сообщили в твиттере.
Силовая установка для первой ступени ракеты Vulcan, создаваемой для замены Atlas V с российским двигателем РД-180, прибыла в штат Алабама в этом месяце.
Новый агрегат не является серийным и будет использоваться для испытаний вместе с носителем, сообщил представитель Blue Origin порталу Space News. Компания планирует поставить второй двигатель BE-4 до конца этого месяца.
В 2018 году ULA сообщила, что на ракету Vulcan установят двигатель BE-4. Первый полет носителя должен был состояться в этом году, однако его перенесли.
Российские двигатели РД-180 устанавливают на американские ракеты-носители семейства Atlas. Эти ракеты, по словам аналитиков, используются для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".
Ранее журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам издания, этого не случится как минимум до 2024 года. В конгрессе также признавали невозможность замены российских двигателей на американские в ближайшие десять лет.
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Наука и техника , США
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