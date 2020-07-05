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В Windows 10 сбоит обновление драйверов 

Игромания.ру и ещё 1 1 час назад
В Windows 10 появилась новая проблема
Фото: Игромания.ру
В Windows 10 (2004) проявилась ещё одна проблема. Как сообщается, к системе вышли новые драйверы для многих устройств, однако их не всегда удаётся корректно установить. Сообщается, что процесс обновления часто заканчивается на полпути и выдаёт ошибки.
По данным с официального форума Microsoft, где обсуждается проблема, Центр обновления Windows пытается установить старые драйверы, хотя новые уже могут быть в системе. Это происходит при каждой проверке обновлений и приводит к сбою.
На данный момент окончательного решения нет, в качестве временного можно попробовать заблокировать обновление определённого драйвера. Это делается так:
  • Использовать средство устранения неполадок «Показать или скрыть обновления»
  • Скрыть тот драйвер, который не нужно обновлять
  • Перезагрузить систему.
После этого Windows не будет устанавливать скрытые драйверы или обновления. Однако это пока лишь «костыль». Остаётся ждать, чтобы в Редмонде выпустили патч для решения проблемы.
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