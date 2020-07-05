МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон» 

Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", сообщил РИА Новости представитель НАСА

Ранее в "Роскосмосе" сообщил, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-14", чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором. При этом госкорпорация не уточнила, что из себя представляет и кому принадлежит данный мусор.

"Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты "Протон" — ред.), запущенной в сентябре 1987 года", — сказал представитель НАСА.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди , Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

За все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний был в сентябре 2015 года (не считая пятничного).