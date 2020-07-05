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МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон» 

РИА Новости и ещё 16 46 минут назад
МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон»
Фото: ТАСС
Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", сообщил РИА Новости представитель НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщил, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-14", чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором. При этом госкорпорация не уточнила, что из себя представляет и кому принадлежит данный мусор.
"Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты "Протон" — ред.), запущенной в сентябре 1987 года", — сказал представитель НАСА.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
За все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний был в сентябре 2015 года (не считая пятничного).
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Наука и техника , Космический мусор , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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