Ученые изучат краснокнижных моржей на Новой Земле 

Сотрудники национального парка «Русская Арктика», специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» изучат краснокнижных атлантических моржей в ходе двухмесячной экспедиции на Оранские острова (часть архипелага Новая Земля), сообщила пресс-служба парка.

В публикации сказано, что эти два острова в Баренцевом море привлекают моржей, и там они выхаживают потомство. Для начала на мысе Желания будет установлена полевая база для работы ученых и государственных инспекторов, которые будут охранять лежбища животных. Затем начнется организация пункта постоянного мониторинга моржей на Больших Оранских островах. В конце июля на место прибудет научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» и доставит дом-балок для научных работников.

Наблюдение за млекопитающими будет осуществляться через заранее установленные фоторегистраторы у лежбищ и с помощью квадрокоптера. «Также биологи планируют собрать необходимую информацию для адаптации правил посещения лежбищ, получить уникальные сведения о самой уязвимой группировке атлантических моржей — самках с детенышами», — сказано в тексте.

Экспедиция проходит при поддержке Фонда дикой природы (WWF) России. Совместный проект рассчитан на три года. Одна из его главных целей — сбор данных и составление правил посещения моржовых лежбищ в западном секторе российской Арктики.