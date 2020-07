Twitter избавляется от «расистской» терминологии 

Twitter готовится сделать социальную сеть ещё более инклюзивной. Следующая цель компании — корректировка потенциально оскорбительных терминов, которые использует инженерное подразделение. Под прицелом оказались такие слова, как «master» (ведущий), «slave» (ведомый), «whitelist» (белый список) and «blacklist» (чёрный список).

Важно упомянуть, что претензии к терминам появились ещё в начале века. В 2004 году группа мониторинга Global Language Monitor назвала связку master/slave самым политически некорректным термином года. Это произошло после того, как округ Лос-Анджелес потребовал от производителей, поставщиков и подрядчиков прекратить использование слов в отношении компьютерного оборудования, заявив, что они являются неприемлемыми и оскорбительными.

Подтолкнули Twitter к кардинальным изменениям двое инженеров — Реджинальд Августин и Кевин Оливер. Объединив усилия, они способствовали одобрению со стороны менеджеров соцсети работы по урегулированию проблемы в подразделении и расширении её до терминов, связанных с дискриминацией по признаку пола, возраста и инвалидности.

Хотя формально компания начала процесс переименования терминов в январе 2020 года, недавние протесты против расизма в США после смерти Джорджа Флойда усилили стремления разработчиков к большей инклюзивности.

Всё, что произошло в последнее время, только помогло осознанию предельно быстро распространиться по всей компании, — считает Августин.

Словарь синонимов

Искоренение терминов, активно употребляемых в документации, повседневной речи, программном коде и файлах конфигурации — работа предельна сложная. Цель Twitter заключается в завершении своего инженерного проекта к концу 2021 года и в обмене его подробностей с теми, кто пытается внести аналогичные изменения.

Наш код должен отражать людей, которых мы обслуживаем, — рассказал Оливер в интервью CNET.

По словам инженера, команды Twitter работают над изменением терминов, касающихся расы, пола и способностей человека, а руководители компании их всецело поддерживают. Некоторые из рекомендуемых замен выглядят следующим образом:

whitelist (белый список) становится allowlist (список разрешений); blacklist (чёрный список) — denylist (список запрета); Master/slave (ведущий / ведомый) — leader/follower (лидер/последователь), primary/replica (основной/реплика) или primary/standby (основной/резервный); родовые местоимения (например, guys или парни) — folks (ребята), people (народ, люди), you all или y'all (вы все, народ); родовые местоимения (например, he и his; он или его) — they (они) или their (их); man hours (человеко-часы) — person hours и engineer hours.

В письме сотрудникам компании главный инженер Twitter Майкл Монтано написал, что инклюзивный язык направлен на то, чтобы относиться ко всем людям с уважением, достоинством и беспристрастностью.

Он создан для того, чтобы собрать всех в группу и никого не исключать, и это важно для создания условий, в которых все чувствуют себя желанными, — считает он.

Twitter не одинок в своих порывах. Команда Google Chrome пришла к аналогичному решению и начала избавляться от понятий, намекающих на расизм. Разработчики уберут из браузера такие термины, как «blacklist» и «whitelist». На фоне недавних акций протеста против расизма в США после смерти Джорджа Флойда Google изменила код Chrome и заменила вышеупомянутые слова на более инклюзивные термины «blocklist» и список разрешений «allowlist». В общей сложности разработчики заменят более двух тысяч ссылок на термин «чёрный список» после того, как обновлённый код будет рассмотрен и принят.