Ученые создали новый метод расчета возраста собак 

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего создали формулу, которая точнее предыдущих «эмпирических» методов сравнивает возраст людей и собак. Формула основана на изменении структуры метильных групп в геномах собак и человека. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Systems.

Возраст собак часто пересчитывают на человеческий, просто умножая его на семь. Однако исследователи уже давно показали, что так упрощать соответствие возрастов домашних животных и людей нельзя.

Авторы новой работы впервые предложили метод определения возраста на основе эпигенетических часов, который можно переносить между видами. По словам исследователей, новая формула может стать полезным инструментом для ветеринаров и для оценки эффективности антивозрастных вмешательств. Новый метод основан на анализе эпигенетики — химических модификаций, таких как метилирование, которые влияют на включение и выключение отдельных генов, не изменяя саму генетическую последовательность.

Ранее ученые уже создавали подобные эпигенетические часы для людей, но они были сильно ограниченными и подходили не для всех людей и тем более на животных. Теперь исследователи решили усовершенствовать свой метод. Для этого они собрали и проанализировали образцы крови 105 лабрадоров-ретриверов разного возраста на эпигенетические маркеры. В результате анализа и сопоставления с человеческими образцами ученые составили зависимость.

Полученный график можно использовать для сопоставления возраста собаки с возрастом человека. И формула, которая выводится из этого графика совсем не похожа на правило «год к семи». Коэффициент соотношения меняется с увеличением возраста собаки. Авторы показали, что когда собаки молоды, они стареют быстрее по сравнению с людьми. Годовалая собака похожа на 30-летнего человека. Четырехлетняя собака похожа на 52-летнего человека. Затем к семи годам старение собаки замедляется.

Одним из ограничений новых эпигенетических часов является то, что они были разработаны с использованием одной породы собак. Но некоторые породы, как известно, живут дольше, чем другие. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы уточнить формулы эпигенетических часов. Но поскольку они точны для людей и мышей, а также лабрадоров-ретриверов, ученые предполагают, что метод можно будут применять ко всем породам собак.