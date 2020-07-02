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Учёные рассказали о вреде фейерверков 

Ferra.ru 56 минут назад
Учёные рассказали о вреде фейерверков
Фото: Ferra.ru
Учёные из Нью-Йоркского университета рассказали о вреде фейерверков. При горении они выделяют токсичные металлы.
Металлы добавляют в фейерверки, чтобы создать яркие цвета. Красные вспышки, например, можно сделать из стронция, а синие — из меди.
Чтобы изучить воздействие этих металлов на окружающую среду и человека, учёные собрали частицы, образовавшиеся в результате горения десяти разных типов фейерверков. Затем этими частицами воздействовали на клетки лёгких человека и мышей.
Как оказалось, продукты горения фейерверка могут вызывать воспалительную реакцию. Особенно сильная реакция возникла на фейерверк под названием «Чёрная кукушка»: связанный с ним образец содержал примерно 40 000 и 12 000 миллионных долей свинца и меди соответственно.
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Наука и техника , Технологии
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