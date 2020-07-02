На дне Индийского океана нашли древние поселения 

На дне Индийского океана у берегов Австралии обнаружены следы двух поселений австралийских аборигенов, затопленных после завершения ледникового периода. Об этом пишет РИА «Новости».

Один из авторов исследования, доцент Университета Флиндерса (Австралия) Джонатан Бенджамин рассказал, что около трети австралийского континента сейчас находится под водой.

Исследование подтвердило, что хотя бы некоторые из памятников культуры древних аборигенов пережили погружение под воду.

Бенджамин и его коллеги впервые сделали сразу две находки подобного рода во время подводных работ у западного берега Австралии, в окрестностях архипелага Дампье. На современной сухопутной части этого региона археологи нередко находят рисунки, орудия труда и другие следы жизни древних аборигенов.

Поэтому ученые надеялись, что аналогичные артефакты могут быть и на дне океана. За два года подводных раскопок исследователи нашли около трехсот орудий труда и других артефактов в отложениях почвы и песка.

Минимальный возраст находок, обнаруженных на одном участке поисков, составляет около 7 тысяч лет, другое найденное учеными поселение оказалось старше на 1,5 тысячи лет. Археологи надеются, что в дальнейшем они найдут еще более древние следы цивилизации и смогут уточнить историю расселения жителей континента.

Как писал «Рамблер», ранее ученые обнаружили на Аляске древние поселения и каменные пирамиды, возраст которых составляет около 11 тысяч лет.