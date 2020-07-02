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Российские ученые получат миллионы рублей на исследование Арктики 

Lenta.ru 32 минуты назад
144 млн получат российские ученые на исследование Арктики
Фото: РИА Новости
Ученые Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) получат 144 миллиона рублей на проекту по исследованию Арктики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного университета, который является базовой площадкой НОЦ.
Там уточнили, что средства будут выделены в 2020 году по распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина. Деньги пойдут в том числе на исследования в области биобезопасности человека, животных и растений, ресурсов и окружающей среды Арктики, а также цифровой трансформации нефтегазовой индустрии.
В частности, отметили в вузе, грант позволит закупить для центра новое оборудование, программное обеспечение и комплектующие материалы, а также оплатить командировочные расходы, стажировки, разработку новых образовательных программ и мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры.
НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.
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Наука и техника , Наука , Михаил Мишустин
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