Коронавирус может навсегда «поселиться» в организме

Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса. Об этом заявил академик РАН , профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников

По его словам, в пользу развития подобного сценария пока нет данных, но сезонную волну коронавируса в России можно ожидать в ноябре — декабре. Тогда и будет понятно, станет ли COVID-19 хроническим заболеванием. Об этом Колесников рассказал в интервью «Парламентской газете».

"Посмотрим, что будет происходить с COVID-19. Но, скорее всего, он повторит судьбу других четырёх коронавирусов, которые существуют в нашей популяции", — отметил учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, это самые продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты. В настоящее время над вакцинами нового поколения в центре работают более 100 сотрудников в разных группах.