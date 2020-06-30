Эксперт рассказал о новом вирусе из Китая 

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Вирусолог призвал не бояться нового штамма свиного гриппа, а готовиться к распространению вируса заранее.

В комментарии изданию «Взгляд» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что пока достаточной информации о новом штамме свиного гриппа нет. При этом он предположил, что Всемирная организация здравоохранения должна была отреагировать на сообщения об обнаружении вируса китайскими учеными.

По его словам, в ВОЗ уже должны были приступить к разработке вакцины на основе существующих актуальных штаммов.

Ученый согласился, что у нового вируса есть возможность быстро распространиться, поскольку он поражает не только людей, но и птиц и домашний скот.

Как сообщал «Рамблер», китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Вирус, получивший название G4, генетически восходит к штамму H1N1, который спровоцировал вспышку в 2009 году.