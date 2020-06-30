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Эксперт рассказал о новом вирусе из Китая 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Эксперт рассказал о новом вирусе из Китая
Фото: globallookpress.com
Вирусолог призвал не бояться нового штамма свиного гриппа, а готовиться к распространению вируса заранее.
В комментарии изданию «Взгляд» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что пока достаточной информации о новом штамме свиного гриппа нет. При этом он предположил, что Всемирная организация здравоохранения должна была отреагировать на сообщения об обнаружении вируса китайскими учеными.
Ученые открыли новый опасный штамм свиного гриппа
По его словам, в ВОЗ уже должны были приступить к разработке вакцины на основе существующих актуальных штаммов.
Ученый согласился, что у нового вируса есть возможность быстро распространиться, поскольку он поражает не только людей, но и птиц и домашний скот.
Как сообщал «Рамблер», китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Вирус, получивший название G4, генетически восходит к штамму H1N1, который спровоцировал вспышку в 2009 году.
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Комментарии 76
Наука и техника , Наука , Виталий Зверев , ВОЗ , РАН , Деловая газета "Взгляд" , Китай
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