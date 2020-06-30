Возрастное ухудшение зрения остановили красным светом 

Английские ученые провели первый эксперимент с участием людей, в котором показали, что возрастное снижение зрения можно замедлить ежедневным кратковременным воздействием длинноволнового излучения.

Фоторецепторы сетчатки состоят из колбочек и палочек. Колбочки отвечают за цветовое зрение, палочки обеспечивают периферическое зрение и позволяют видеть при слабом освещении. Чувствительность сетчатки падает у людей старше 40 лет. Старение сетчатки обусловлено количеством митохондрий в ее клетках — их больше, чем в любой другой ткани организма. Митохондрии вырабатывают энергию в виде молекул АТФ. Энергоемкие процессы приводят к ускоренному старению сетчатки. К 40 годам синтез АТФ в ней снижается на 70%.

Способность митохондрий вырабатывать АТФ зависит от длины волны света, который они поглощают. Свет с длиной волны от 650 до 1000 нанометров улучшает характеристики митохондрий. Исследователи из University College London попытались «перезагрузить» стареющие клетки сетчатки человека, воздействуя на нее короткими вспышками длинноволнового красного света. Результаты первого в своем роде эксперимента на людях опубликованы в The journals of Gerontology.

Ранее ученые уже проводили подобные исследования на мышах, плодовых мушках и шмелях. Функции фоторецепторов сетчатки подопытных улучшились после воздействия красного света с длиной волны 670 нанометров. Для эксперимента с участием людей было приглашено 24 добровольца: 12 мужчин и 12 женщин в возрасте от 28 до 72 лет без заболеваний глаз.

В начале исследования у всех участников проверили чувствительность палочек и колбочек сетчатки. Функции колбочек оценивали, попросив добровольцев различить цветные буквы с низким цветовым контрастом. Чувствительность палочек проверяли в темноте, показывая участникам эксперимента слабые световые сигналы и анализируя расширение зрачков.

Затем всем участникам дали небольшой светодиодный фонарик, который им нужно было забрать домой. Каждый день в течение 3 минут люди смотрели на насыщенно-красный свет фонарика. Через 2 недели их зрение вновь проверили в лаборатории. Исследователи обнаружили, что воздействие света с длиной волны 670 нанометров никак не сказалось на молодых людях. Но зрение испытуемых старше 40 лет значительно улучшилось.

Цветовая чувствительность возрастных участников эксперимента выросла на 20%. Некоторые добровольцы стали лучше различать голубые и синие цвета, которые сложнее идентифицировать по мере старения. Способность видеть в сумерках также улучшилась у людей старше 40 лет, однако не так сильно, как цветовая чувствительность.

Ведущий автор исследования, профессор Глен Джеффри, выразил надежду, что их работа поможет создать недорогое устройство для домашнего использования, которое снизит ухудшение зрения у возрастных пациентов. 3 минуты в день и один светодиодный фонарик — невысокая цена за одну из самых важных способностей человеческого организма.