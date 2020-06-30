Астероид-убийца может посетить Землю

На днях мимо Земли пролетал потенциально опасный астероид. Близко, очень близко — почти в 4 миллионах километров. Не чувствуете надвигающейся катастрофы? А зря.

У астероидов 30 июня, между прочим, праздник. Международный день. Они представляют собой относительно небольшие небесные тела и движутся по орбите вокруг Солнца. Их размер в диаметре может составлять от 30 метров до нескольких сотен километров.

Несколько раз в год астероиды пролетают где-то недалеко от Земли. Недалеко, разумеется, в космических масштабах. В тысячах и миллионах километрах. Хотя, например, 15 февраля 2013 года астероид 2012 DA14 диаметром около 45 метров и весом 130 тысяч тонн прошел рекордно близко к Земле — на расстоянии примерно 27,7 тысячи километров. Это ниже орбит геостационарных спутников, они находятся на высотах около 36 тысяч километров. Как ни странно, в тот же день в районе Челябинска упал метеорит. Правда, ученые потом опровергли связь двух этих событий.

Астероид более 10 километров в поперечнике — это глобальная опасность. Если его диаметр более 100-150 метров — он потенциально опасен. На данный момент самую большую опасность представляет астероид, который называется Апофисом. Его диаметр — около 300 метров. Если такое тело упадет на Землю, оно может уничтожить одну или несколько стран. Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН , профессор Олег Вайсберг рассказал радио Sputnik, каких еще неприятностей можно ждать от астероида.

"Если это астероид порядка километра размером и более, он уже может привести к тяжелым последствиям. Допустим, он проходит атмосферу и попадает на Землю и может выбросить такое количество пыли, которое приведет к изменению климата на планете", — сказал Олег Вайсберг.

С другой стороны, астероиды — неплохие ребята. Японские ученые даже считают, что именно эти небесные тела могли принести на Землю жизнь. Исследователи смоделировали условия, которые могли бы возникнуть при падении астероида в океан. Выяснилось, что при таком происшествии в воде образуются сложные органические соединения типа аминокислот. Они теоретически могли бы сложиться в белки, принимающие участие во многих биологических реакциях.

Предположительно в Солнечной системе может находиться от одного до двух миллионов астероидов размером больше одного километра. Но на подступах к Земле все спокойно, заявляет Роскосмос . Ученые Академии наук пристально следят за крупными астероидами, всякого рода неожиданности очень маловероятны. В NASA тоже полагают, что риск столкновения в ближайшие сто лет крайне низкий — менее одной сотой процента.

"Сейчас строят телескопы, которые позволяют отслеживать астероиды. Те, у которых размер более километра, почти полностью зарегистрированы, их орбиты известны. К сожалению, эти орбиты по разным причинам меняются. Поэтому нельзя исключить, что через несколько лет прилетит очень опасный астероид. Хотя вероятность этого очень мала. Земля — очень маленькая цель для астероида, тем не менее вероятность такая существует", — пояснил профессор Вайсберг.

За астероидом уже есть грешок. Ученые считают, что он убил динозавров 66 миллионов лет назад. Упал на территории современной Мексики, да под таким углом, что после удара в верхние слои атмосферы попали миллиарды тонн серы. Солнечный свет не проникал на Землю. Динозавры и многие другие виды животных и растений замерзли. Теперь на месте падения астероида кратер Чиксулуб.

Ученые считают, что если заранее вычислить предполагаемое падение нового астероида на Землю, то можно противостоять его разрушительной силе. Правда, пока не определились, как именно. Прежде всего, думают о том, как изменить траекторию движения астероида, чтобы предотвратить столкновение.

"Проблема в том, что если астероид размером больше километра будет обнаружен на расстоянии десятков миллионов километров от Земли, он может очень быстро подлететь. Нужно иметь наготове различные средства, чтобы изменить его орбиту, поэтому разрабатываются разные схемы в нескольких странах. Ясно, что начинается работа более-менее системная, но еще конкретных разработок нет, попытки их испытывать идут. Трудно сказать. По моим понятиям, нужно еще десять лет, чтобы создать соответствующую систему, которая позволит воздействовать на орбиту астероидов", — сказал Олег Вайсберг.

Про какие методы борьбы с падением астероида уже думали? Про запуск в космос ядерной бомбы. Некоторые астрофизики полагают, что нет другого источника энергии, который мог бы так эффективно отправить в нокаут крупный астероид. Но не исключено, что тогда Землю накрыло бы облако из продуктов взрыва. От идеи отказались. Предлагали отправить навстречу небесному объекту некий космический корабль, который как бильярдный шар врезался бы в него и поменял траекторию астероида-убийцы. Но тут нужны точные расчеты, а пока много неопределенности.

Ясно одно, если этот космический "пришелец" и правда пожалует сюда через 100 с лишним лет, может, и успеют что-то придумать.