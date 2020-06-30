В Прикамье нашли скелет уникальной рыбы 

В известняковом карьере в Горнозаводском районе Пермского края нашли скелет девонской двоякодышащей рыбы, которая, возможно, была предком человека. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Находку сделали сотрудники Палеонтологического института Российской академии наук . Останки девонской двоякодышащей рыбы нашли впервые на Урале. Их обнаружили в позднедевонских прибрежно-морских отложениях, чей возраст оценивается приблизительно в 365 миллионов лет. Скелет рыбы ученые нашли в битуминозных известняках, где также сохранились отпечатки растений тех времен.

Обнаруженная рыба уникальна тем, что могла дышать и жабрами, и легкими. По мнению ученых, это дальний предок всех четвероногих позвоночных животных, в том числе и человека. Сейчас реликтовые формы двоякодышащих живут в Африке, Австралии и Южной Америке.

Кроме скелета уникальной рыбы и растений, ученые надеются найти в карьере остатки насекомых девонского периода, их в мире насчитываются буквально единицы.