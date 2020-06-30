Глава Xiaomi назвал самый любимый смартфон 

Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) представил топ любимых смартфонов. Об этом сообщает издание MyDrivers со ссылкой на соцсети предпринимателя.

Своим любимым аппаратом генеральный директор компании назвал Xiaomi Mi MIX 2. По его словам, устройство является первым на рынке, которое получило керамический корпус. Для его создания материал подвергался обжарке в печи при температуре 1400 градусов Цельсия на протяжении семи дней. Вторым телефоном в топе главы Xiaomi оказался флагман 2017 года Xiaomi Mi 6, который он похвалил за покрытие из стекла, интегрированное в рамку из нержавеющей стали.

Третьим устройством Цзюнь назвал вышедший в начале 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro. По его словам, компания стремилась выпустить высококлассный флагман по приемлемой цене.

Xiaomi Mi 10 Pro является улучшенной версией флагмана Mi 10, представленного в в середине февраля. Девайс имеет 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED, процессор Snapdragon 865, встроенную память формата UFS 3.0, камеру с четырьмя сенсорами разрешением 108, 13, 2 и 2 мегапикселей. Стоимость Mi 10 в России составляет 70 тысяч рублей.