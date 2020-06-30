Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астроном рассказала о параде планет в июле 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Астроном рассказала о параде планет в июле
Фото: РИА Новости
В июле можно будет наблюдать парад планет, однако увидеть невооруженным глазом все небесные тела не удастся, предупредила научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, с 4 июля по ночам можно будет увидеть в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам — Венеру, рассказала астроном. При этом Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть невозможно, а наблюдать за Меркурием не получится из-за Солнца, которое затмит планету.
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева. Она подчеркнула, что парад — "просто регулярная повторяемость конфигурации планет" и не окажет никакого влияния на людей.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Газета.Ru: последние новости
О состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19 рассказали медики О состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19 рассказали медики Два медведя подрались на границе с Китаем и сломали фотоловушку Два медведя подрались на границе с Китаем и сломали фотоловушку Власти Индии запретили TikTok и WeChat Власти Индии запретили TikTok и WeChat
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Американского контрабандиста вывезли из России в США
Американского контрабандиста вывезли из России в США
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение