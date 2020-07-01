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Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
SpaceX стартовала с навигационным спутником для ВВС США
Фото: SpaceX, Globallookpress
Спутник будет выведен на расчетную орбиту в течение полутора часов после старта.
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил. Прямую трансляцию пуска на своем официальном сайте вела компания SpaceX. Ракета оторвалась от стартового стола в 16:11 по времени Восточного побережья США (23:11 мск) с космодрома на мысе Канаверал. До этого старт неоднократно откладывали, сначала из-за неблагоприятных погодных условий, затем по причине пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что на расчетной орбите космический аппарат окажется через полтора часа, сообщают РИА Новости. Запущенный в космос спутник станет частью целой группировки, состоящей из 31 геолокационного аппарата GPS.
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Наука и техника , SpaceX , РИА Новости
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