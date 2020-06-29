В Индии запретили TikTok и WeChat 

Власти Индии запретило 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, сообщает пресс-служба правительства.

В список попали приложения "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". Приложения — в основном разработанные в Китае — будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.