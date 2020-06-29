МТС создала голосового помощника Марвина 

ПАО "МТС" , ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о создании голосового помощника по имени Марвин, став первой телеком-компанией, создавшей виртуального ассистента в умной колонке. Компания вошла в тройку российских компаний, выпустивших колонку с голосовым помощником. С ним можно взаимодействовать в приложении "МТС Марвин", а также в портативных Умных колонках МТС, — эти устройства стали первым "домом" помощника. Первая партия умных устройств, колонок и ламп, которые реагируют на голосовые команды, станет доступна за один рубль абонентам МТС в рамках акции.

С помощью Марвина можно включать музыку и аудиокниги, устанавливать напоминания и будильники, узнавать новости и получать другой развлекательный контент, а также управлять устройствами Умного дома МТС через колонку. Марвин пока обладает базовым функционалом, который будет расширен возможностью голосовых вызовов на номера любых операторов сотовой связи, интеграцией с ТВ-приставками и новыми датчиками системы умного дома.

"Мы создали Марвина, первым "домом" которого является не только смартфон, но и умная колонка, для того чтобы познакомить тысячи людей с новым форматом управления цифровыми сервисами. Мы хотим поблагодарить тех, кто уже привык пользоваться комплексом различных решений МТС, и предоставить таким клиентам возможность опробовать новый формат получения сервисов первыми. Сегодня Марвин — помощник с базовым функционалом, но в дальнейшем мы планируем интегрировать его во многие сервисы компании, поэтому нам важно как можно раньше услышать мнение пользователей, чтобы развивать помощника с учетом конкретных запросов клиентов", — прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

В 2017 году МТС создала Центр искусственного интеллекта. Центр дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении, и создает продукты в области клиентского сервиса, юриспруденции и других направлениях.

Другие решения МТС на основе искусственного интеллекта: роботы-специалисты клиентского сервиса — автоматизированные диалоговые системы, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей, виртуальный юрист — система автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров Norma.

МТС — участник альянса по искусственному интеллекту, который занимается развитием ИИ-технологий в России.