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В NASA создали антикоронавирусное ожерелье 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Создано первое антикоронавирусное ожерелье
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Прибор работает при помощи специального встроенного датчика, который фиксирует движение рук.
Антикоронавриусное ожерелье разработали в космическом агентстве NASA. Каждый раз, когда человек захочет дотронуться до лица, оно должно завибрировать и помешать ему это сделать.
Таким образом создатели намерены пресекать самые распространенные способы инфицирования — через глаза, нос и рот. Работает прибор при помощи специального встроенного датчика, который фиксирует движение руки, и предупреждает об опасности при ее приближении к лицу.
В NASA уточнили, что колье не является заменой маске и другим средствам защиты, а только дополняет их. Печатать украшение собираются на 3D-принтере, модели будут представлены в разных цветах.
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Наука и техника , Роскосмос , NASA
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