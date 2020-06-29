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В России впервые нашли останки гигантской белки-летяги 

ТАСС 1 час назад
В России впервые нашли останки гигантской белки-летяги
Фото: ТАСС
В двух дальневосточных пещерах археологи впервые на территории России нашли окаменелые остатки гигантской белки-летяги (Petaurista tetyukhensis), которая жила в позднем плейстоцене (от 30 до 50 тыс. лет назад). Это самая северная находка белок этого вида, пишет пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) со ссылкой на статью в научном журнале Paleoworld.
"В теплые периоды среднего плейстоцена гигантские белки-летяги продвигались далеко на север. Вероятно, одна из популяций сохранилась в межгорных бассейнах тихоокеанского побережья до позднего плейстоцена", — рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник УрФУ Дмитрий Гимранов.
Сейчас гигантские белки-летяги семейства Sciuridae распространены на территории Северного Индокитая, Восточной и Юго-Восточной Азии. Ближе всего к России эти животные обитают на японском острове Хонсю. Летяги живут на деревьях и передвигаются между ними, планируя с помощью кожаных перепонок между передними и задними лапами.
Самые ранние ископаемые летяг рода Petaurista ученые нашли в отложениях раннего плейстоценового периода на юге Китая. Самая северная находка Petaurista из теплого периода среднего плейстоцена сделана в пещере Чжоукоудянь в Северном Китае. Для позднего плейстоцена основные находки этого рода располагались в Японии и в Китае.

Дальневосточное убежище

В ходе раскопок в дальневосточных пещерах Сухая и Тетюхинская, которые продолжались с 2012 по 2016 годы, палеонтологи Михаил Тиунов и Дмитрий Гимранов нашли новые окаменелости. Они представляли собой фрагмент верхней челюсти с двумя зубами и пять отдельных зубов и могли говорить о том, что летяги проникали гораздо севернее.
Радиоуглеродный анализ показал, что возраст зубов — более 30 тыс. лет, то есть их обладатели жили в позднем плейстоценовом периоде. Согласно морфологическому анализу окаменелости принадлежали гигантским летягам Petaurista tetyukhensis. Находка оказалась самой северной для животных этого вида.
Ученые считают, что летяги попали в леса Дальнего Востока из-за глобального изменения климата.
"Тогда таежные леса были доминирующим типом растительности, который обеспечивал среду обитания для гигантских летяг", — поясняет Дмитрий Гимранов.
"В позднем плейстоцене это была самая северная популяция гигантских летяг. Условия их обитания, вероятно, были близки к среде обитания современной китайской гигантской летяги. Этот вид занимает еловые леса на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря в западном Китае, питается в основном молодыми побегами и листьями, а также кедровыми орехами", — добавил ученый.
Ученые полагают, что горы Сихотэ-Алиня, где нашли остатки летяг, не только позволили выжить некоторым видам млекопитающих, которые к тому времени вымерли на других территориях, но и стали местом их видообразования.
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