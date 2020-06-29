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Эксперты: У «Ангары» нет никаких шансов для успешной конкуренции с ракетами Маска 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«К 2024 году останемся у разбитого космического корыта»
Фото: mil.ru
«Заявление Роскосмоса — это попытка забросать информационным мусором реальные факты», — сказал газете ВЗГЛЯД членкор Российской академии космонавтики Андрей Ионин, комментируя сообщения о том, что стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5» оказалась в три раза дороже себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить.
«После того, как Илон Маск появился на рынке с ценой ракеты в 60 млн долларов в том же сегменте, что и «Ангара» — никаких шансов для успешной конкуренции у «Ангары» нет», — убежден Андрей Ионин.
«В результате, если мы не зарабатываем на рынке, то просто оплачиваем из бюджета неэффективную работу Роскосмоса. Нужно заставить госкорпорацию по-настоящему работать в интересах страны, иначе к 2024 году мы останемся у разбитого космического корыта», — подчеркнул эксперт.
С такой позицией соглашается руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, для конкуренции с ракетами Маска, «Ангара» должна быть не только дешевле, но и соответствовать новым требованиям по скорости запуска и степени надежности.
«Кроме того, для выхода на рынок нужно больше пусков. Пока что «Ангару» полноценно запустили лишь раз, и то без полезной нагрузки. А без летных испытаний о выходе на рынок говорить не приходится», — сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.
Ранее СМИ со ссылкой на финансовый отчет Центра имени Хруничева за 2019 год сообщали, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, что в три раза больше себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить.
Позже в Роскосмосе объяснили высокую стоимость «Ангары» необходимостью Центра имени Хруничева работать сразу на двух площадках — в Москве и Омске. Кроме того, там отметили, что «Ангара», в отличие от «Протона», будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности.
Однако эксперты считают, что объяснения Роскосмоса выглядят несостоятельными.
«Это попытка забросать информационным мусором реальные факты. Госкорпорация не доказывает приведенные цифры, а предлагает верить на слово. Транспортные расходы — это не существенная часть расходов при производстве космической техники», — заключил Ионин.
Напомним, в апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.
«Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».
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Наука и техника , Оружие , Статьи , Дмитрий Рогозин , Иван Моисеев , Андрей Ионин , Илон Маск , Институт космической политики , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , Деловая газета "Взгляд"
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